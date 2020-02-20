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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСКОМВОЕНПРОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЕЙШИЕ ОБОРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫСТАВКЕ В ЕГИПТЕ
16:55 20.02.2020

Белорусская экспозиция представлена на Международной выставке научно-технических разработок «Беларусь – Египет: партнерство, обращенное в будущее», которая проходит в Каире 19-20 февраля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, свои экспозиции на выставке в Каире развернули организации и оборонного сектора экономики – ГВТУП «Белспецвнештехника», ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей», НПООО «ОКБ ТСП», холдинг БелОМО и ООО «Синезис», демонстрируют собственные разработки и новейшие оборонные технологии, а также результаты реализации проектов в сфере научно-технической и инновационной деятельности.

На стендах организаций Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики представлены: IT-продукция (интегрированная система безопасности государственной границы и облачная платформа интеллектуального наблюдения «KIPOD»); макетные образцы средств огневого поражения – гордость белорусского ВПК ракетный комплекс «Полонез» с дальностью действия до 300 км и новый зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук-МБ2(3)К»; автоматизированные средства поражения – боевой модуль «АДУНОК» и комплекс управления огнем артиллерии «Легион-Б»; высокомобильные радиолокационные средства обнаружения воздушных целей и эффективные средства противодействия различным типам беспилотных систем воздушного базирования, которые могут быть оперативно развернуты для прикрытия как любого военного, так и гражданского объекта – экспортоориентированная трехкоординатная РЛС «Восток-3D» и станция радиоэлектронной борьбы «Гроза-С»; средства подвижности – универсальная боевая платформа класса MRAP; возможности по глубокой модернизации средств противовоздушной обороны – ЗРК «Бук-М1» до уровня ЗРК «Бук-МБ»; а также натурные образцы современной прицельной техники и систем наблюдения.

Сегодня только в системе Госкомвоенпрома 12 организаций аттестованы как научные. Научными исследованиями и разработками занимается около 6 тысяч сотрудников, среди них более 100 имеют ученую степень кандидата или доктора наук.

Научный потенциал Госкомвоенпрома базируется на научных школах, традиционно относящихся к оборонной тематике и созданных для ее научного обеспечения, а также на научных школах, работающих в системах Национальной академии наук Беларуси, министерств обороны и образования страны, проводящих базовые научные и военно-технические исследования в интересах разработок продукции военного назначения.

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, вырос в 2019 году в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом и составил 19,8 %.
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