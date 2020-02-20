В январе 2020 г. организациями всех форм собственности Минской области построено 668 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минской области, введено в эксплуатацию 85 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 29,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 34,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 19,3 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 55,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 65,1% от общего ввода по области.