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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ БЖД УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ НА 23,5%
16:42 20.02.2020
За январь 2020 года общий объем грузоперевозок в контейнерах по БЖД составил 63,5 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), что на 23,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в том числе транзитом через Беларусь в сообщении Китай-Европа-Китай в январе 2020 года перевезено 28,7 тыс. контейнеров в ДФЭ или 107,8% к аналогичному периоду прошлого года.
Положительная динамика перевозок грузов в контейнерах обеспечена Белорусской железной дорогой и в 2019 году. Общий объем перевозок грузов в контейнерах вырос на 15% к 2018 году и почти в 3 раза к 2015 году.
Объем перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай составил 338,5 тыс. контейнеров в ДФЭ, или 102,1% к 2018 году. В 2019 году через сухопутные погранпереходы БЖД в этом направлении проследовало 3118 контейнерных поездов, что составляет 106,8% к уровню прошлого года.
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