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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
16:36 20.02.2020

Минская область занимает лидирующую позицию по госрегистрации объектов государственной недвижимости, а также находится на втором месте по вовлечению в хозоборот неиспользуемого имущества. Об этом сообщила 19 февраля на расширенном заседании коллегии комитета «Минскоблимущество» его председатель Антонина Полякова.

Она в целом положительно охарактеризовала результаты проводимой в Минской области работы по управлению государственным имуществом, которая выстраивается с позиций современных требований социально-экономического развития страны и исходя из необходимости комплексной реализации интересов государства как собственника.

Антонина Полякова рассказала, что в последние несколько лет в области принимались активные меры по совершенствованию правового регулирования всех сфер деятельности Минскоблимущества и методологического обеспечения этих процессов, были сформированы новые механизмы в работе с неиспользуемым имуществом (по итогам проведенной работы регион занимает второе место среди областей), а также, практически, завершена работа по государственной регистрации объектов государственной недвижимости (по итогам 2019 года Минская область занимает лидирующую позицию в республике).

Кроме того, в регионе реализуются меры по повышению качества управления организациями госсектора через работу органов управления и органов владельческого надзора, представителей государства; активизирован процесс реформирования структуры коммунальной собственности, как один из важнейших источников повышения эффективности предприятий.

Особо председателем комитета «Минскоблимущество» была подчеркнута работа по развитию имущественных отношений в Минском, Несвижском, Слуцком и Солигорском районах. Почетной грамотой комитета отмечено Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, благодаря тесному взаимодействию с которым достигнуты успешные результаты в вопросах государственной регистрации недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минскоблимуществе, в заседании приняли участие представители Государственного комитета по имуществу, Комитета государственного контроля Минской области, структурных подразделений облисполкома, районных и городских исполкомов.
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