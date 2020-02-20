В январе 2020 г. организациями всех форм собственности Брестской области построено 357 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 47,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 22,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 46,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 13,5 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 19,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 40,4% от общего ввода по области.