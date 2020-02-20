ЭКОНОМИКА РБ

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН «СПАРТАК» ОТКРЫЛСЯ В ПИНСКЕ

16:12 20.02.2020 Фирменный магазин кондитерской фабрики «Спартак» открылся в Пинске (ул. Ленина 10). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в день открытия всех гостей ждали дегустация новых видов продукции и подарки.