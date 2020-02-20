ЭКОНОМИКА РБ

НА 8,8% УПАЛ ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА

15:49 20.02.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт Минской области за январь 2020 г. в текущих ценах составил 1439 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 8,8% меньше по сравнению с январем 2019 г.