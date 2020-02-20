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ЭКОНОМИКА РБ
СЕТЬ WI-FI ОТ БЕЛТЕЛЕКОМА ПОЯВИЛАСЬ В МОЗЫРСКОМ ТРЦ СATAPULTA
15:40 20.02.2020
Гомельский филиал РУП «Белтелеком» обеспечил Wi-Fi в торгово-развлекательном центре Catapulta в городе Мозыре.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, всего для удобства посетителей организовано 18 точек беспроводного доступа.
Чтобы воспользоваться услугой, в списке доступных сетей нужно найти сеть KATAPULTA FREE и подключиться к ней. После этого - перейти на сайт ciscowifi.beltelecom.by и в открывшемся окне авторизации указать свой номер мобильного телефона. Далее необходимо ввести полученный в sms-сообщении PIN-код и нажать «Войти».
Сегодня воспользоваться точками доступа Wi-Fi от «Белтелекома» можно на вокзалах, в гостиницах, санаториях, кинотеатрах, кафе, учебных заведениях и других объектах городской инфраструктуры.
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