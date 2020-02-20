Гомельский филиал РУП «Белтелеком» обеспечил Wi-Fi в торгово-развлекательном центре Catapulta в городе Мозыре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белтелекома, всего для удобства посетителей организовано 18 точек беспроводного доступа.

Чтобы воспользоваться услугой, в списке доступных сетей нужно найти сеть KATAPULTA FREE и подключиться к ней. После этого - перейти на сайт ciscowifi.beltelecom.by и в открывшемся окне авторизации указать свой номер мобильного телефона. Далее необходимо ввести полученный в sms-сообщении PIN-код и нажать «Войти».

Сегодня воспользоваться точками доступа Wi-Fi от «Белтелекома» можно на вокзалах, в гостиницах, санаториях, кинотеатрах, кафе, учебных заведениях и других объектах городской инфраструктуры.