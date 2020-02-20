Розничный товарооборот Витебской области в январе 2020 г. составил 419,6 млн. рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,1% розничного товарооборота области, составил 365,7 млн. рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 19,5 млн. рублей, или 100,6% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.