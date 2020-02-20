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ЭКОНОМИКА РБ


ФАКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВСКРЫТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СЛУЦКОГО И ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНОВ
14:56 20.02.2020

Прокуратура Минской области вскрыла факты эксплуатации оборудования с нарушением правил техники безопасности в организациях коммунальной формы собственности Пуховичского и Слуцкого районов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, при этом к выполнению работ допускались сотрудники, которых не обеспечили специальной одеждой и обувью.

Так, что в одной из организаций Слуцкого района 47 сотрудников, занятых на работах с повышенной опасностью, не прошли периодическую проверку знаний об охране труда. Здесь же электрогазосварщикам не выдали специальную одежду и обувь. В сельскохозяйственном предприятии Пуховичского района не прошли стажировку по охране труда 3 слесаря.

Выявлены и другие нарушения. В частности, не организован периодический контроль за соблюдением работниками профильного законодательства; кабинеты по охране труда не оснащены необходимой оргтехникой и наглядными пособиями; отдельные инструкции по видам работ не актуализированы; планы предметных мероприятий в организациях не соответствовали предъявляемым к ним требованиям.

При росте случаев производственного травматизма в Пуховичском и Слуцком районах уменьшилось общее количество выездов мобильных групп, созданных при райисполкомах. Предприятия коммунальной формы собственности не укомплектованы квалифицированными специалистами по охране труда.

По результатам проверок прокуратура Минской области внесла представление в Минский облисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения.

В 2019 году в Пуховичском районе погибло 3 работника (в 2018 году – 0), 3 (2) получили тяжелые производственные травмы. На предприятиях Слуцкого района погиб 1 (3) и тяжело травмированы 9 (8) сотрудников.

Согласно законодательству, руководители организаций обязаны обеспечить допуск к обслуживанию оборудования работникам, которые прошли в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также своевременную выдачу специальной одежды и средств индивидуальной защиты.
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