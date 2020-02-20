В январе 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 0,7 млн. тонн грузов, или 85,3% к январю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 96,1 млн. тонно-километров, или 81,1% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2020 г. воспользовалось 14,5 млн человек, или 94,6% к аналогичному периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 117,6 млн. пассажиро-километров, или 97,6% к уровню января 2019 г.