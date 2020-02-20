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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛИ ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ В ЯНВАРЕ НА 14,7%
14:18 20.02.2020
В январе 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 0,7 млн. тонн грузов, или 85,3% к январю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 96,1 млн. тонно-километров, или 81,1% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе 2020 г. воспользовалось 14,5 млн человек, или 94,6% к аналогичному периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 117,6 млн. пассажиро-километров, или 97,6% к уровню января 2019 г.
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