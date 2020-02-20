ЭКОНОМИКА РБ

НА 4,6% СНИЗИЛСЯ ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА

14:01 20.02.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт (ВРП) Гомельской области за январь 2020 г. в текущих ценах составил 1006,9 млн. рублей Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах он снизился на 4,6% к уровню января 2019 г.