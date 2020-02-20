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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ПЛАНИРУЕТ НАПРАВИТЬ В 2020 ГОДУ НА ОБНОВЛЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПОРЯДКА 97 МЛН РУБЛЕЙ
13:47 20.02.2020

Белорусская железная дорога (БЖД) планирует направить в 2020 году на обновление подвижного состава, модернизацию машин, оборудования, транспортных средств порядка 97 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, до конца текущего года планируется поставка 3 дизель-поездов шестивагонной составности серии ДП6.

В 2019 году на обновление подвижного состава, модернизацию машин, оборудования, транспортных средств локомотивного хозяйства было освоено более 86 млн рублей. Парк подвижного состава пополнился 3 единицами дизель-поездов шестивагонной составности серии ДП6.

Планы дальнейшего развития локомотивного хозяйства предусматривают приобретение в 2021-2025 годах десяти единиц электропоездов межрегиональных линий пятивагонной составности производства ЗАО «Штадлер Минск» (Беларусь). Также планируется закупка электровозов серии БКГ в количестве 15 единиц с возможностью ведения пассажирских поездов.

В части формирования ремонтной базы и технического обслуживания подвижного состава будет продолжено дальнейшее развитие ремонтных мощностей локомотивных депо при сотрудничестве с предприятиями-производителями подвижного состава. В настоящее время на производственной базе моторвагонного депо Минск созданы участки по обслуживанию и ремонту электропоездов серии ЭП. Работа в данном направлении будет продолжена, что позволит повысить качество обслуживания современного подвижного состава с учетом дальнейшего увеличения парка.

Перспективным направлением является развитие ремонтной базы и на существующих производственных площадях в локомотивных депо Барановичи и Лида. Следует отметить, что в локомотивном депо Барановичи за последние годы проделана значительная работа по организации всех видов обслуживания, текущего и среднего ремонта электровозов серии БКГ. При этом найдены наиболее эффективные пути развития ремонтной базы за счет переоборудования и оптимизации работы имеющихся производственных участков. Технологический процесс разработан с учетом максимального использования имеющегося в депо стендового, испытательного и станочного парка. В локомотивном депо Лида будет продолжено развитие ремонтной базы для дизель-поездов серии ДП и маневровых тепловозов серии ТМЭ.

Для повышения эффективности работы локомотивного хозяйства на современном этапе развития планируется цифровая трансформация его производственных процессов с реализацией концепций «Цифровой локомотив» и «Цифровое депо».

Концепция «Цифровой локомотив» предусматривает оцифрование максимального количества информации о параметрах работы локомотива, включая электропотребление, его дислокации, локомотивной бригаде, складывающейся поездной обстановке и оперативную передачу с различных бортовых устройств на навигационный сервер БЖД, применение системы спутниковой навигации для организации и управления маневровой работой.

В 2021-2025 годах планируется продолжить оборудование тягового и моторвагонного подвижного состава устройствами универсального коммуникационно-навигационного блока и маневровых локомотивов системами спутниковой навигации.
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