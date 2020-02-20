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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ ПОДРОСЛО НА 0,3%
13:30 20.02.2020
В январе 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Витебской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 104,5 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем 2019 г. в сопоставимых ценах на 0,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 101,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 0,7% больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 19,8 тыс. тонн, молока – 58,7 тыс. тонн, яиц – 40,4 млн. штук.
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 19,3 тыс. тонн, молока произведено 55,6 тыс. тонн, яиц получено 36,3 млн. штук.
На 1 февраля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 520,8 тыс. голов, в том числе коров – 188,3 тыс. голов. Поголовье свиней составило 426,6 тыс. голов.
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