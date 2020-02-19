Формирование бюджета Гомельской области в январе 2020 года обеспечивали более 486 тысяч плательщиков, в том числе порядка 19 тысяч организаций, около 29 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 438 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, за январь 2020 года в бюджет области поступило 291,7 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 105,6 млн. рублей, в местные бюджеты – 186,1 млн. рублей.

План доходов консолидированного бюджета исполнен на 160,8 процента. Сверх плана в доход бюджета поступило 110,2 млн. рублей.

Около 88% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений трех налогов: 56,1% – за счет налога на добавленную стоимость, 20,0% – подоходного налога, 12,3% – за счет акцизов.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области за январь 2020 года поступило 216,4 млн. рублей. На их долю приходится 74,2% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 59,0 млн. рублей (20,2%), индивидуальных предпринимателей – 12,0 млн. рублей (4,1%), физических лиц – 4,2 млн. рублей (1,4%).

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 1 февраля 2020 года составила 16,7 млн. рублей, удельный вес задолженности в плановых доходах бюджета - 0,6%.