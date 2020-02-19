В январе 2020 г. организациями всех форм собственности построено 3,4 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 321,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 139,4 тыс. квадратных метров общей площади, или 43,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 104,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 95,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,8% от общего ввода по республике.