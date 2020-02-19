Более 45 тыс. рублей необоснованно выплачено из бюджета коммунальному унитарному предприятию Гомельской области, осуществляющему деятельность по показу фильмов. Этот факт выявлен Мозырским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, должностные лица предприятия в 2016-2018 годах ежемесячно включали в отчетные документы недостоверные сведения о количестве показанных и планирующихся к показу киносеансов. Документы с приписками предоставлялись в райисполком для расчета и выплаты субсидий, что повлекло необоснованное получение предприятием из районного бюджета более 45 тыс. рублей.

В отношении бывшего директора, главного бухгалтера и экономиста предприятия за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, а также за внесение заведомо ложных сведений в официальные документы и составление заведомо ложных документов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 424 и ч. 2 ст. 427 Уголовного кодекса.