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ЭКОНОМИКА РБ


БЦК ОТКРОЕТ ТОРГОВЫЕ ДОМА В ПОЛЬСКОМ СЕДЛЬЦЕ И КАЛИНИНГРАДЕ
10:36 20.02.2020

Белорусская цементная компания (БЦК) откроет торговый дом BKC-Polska Sp. zo.o. в польском Седльце. Об этом рассказала специалист по маркетингу управления маркетинга и коммерческой стратегии БЦК Ольга Врублевская, комментируя итоги участия в 29-й международной строительной выставке BUDMA, которая прошла 4-7 февраля в Выставочном центре Познани (Польша).

«…мы заявили о себе на рынке Восточной и Центральной Европы. На сегодня там сложилась довольно парадоксальная ситуация: продукцию с логотипом «БЦК» в регионе знают, а вот что из себя представляет холдинг – нет. Создание собственного и, подчеркну, полноценного представительства позволит потребителям более полно и объективно оценить все выгоды сотрудничества с холдингом. Причем сотрудничества напрямую. Эту, кстати, мысль (заключение прямых контрактов) высказывали очень многие посетители нашей экспозиции. Также наличие представительства в Польше – это большой плюс для нас, маркетологов. Мы сможем более оперативно и гибко реагировать на изменения рынка, проводить свои исследования, участвовать в локальных форумах», - отметила она.

Ольга Врублевская также сообщила, что в скором времени начнет свою хозяйственную деятельность Торговый дом Белорусской цементной компании в Калининграде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЦК, участие в BUDMА-2020 для холдинга стало значительным шагом в освоении рынков Центральной и восточной Европы. На форуме был представлен практически весь ассортимент продукции БЦК. За время работы выставки установлено более сотни деловых контактов. Примечательно, что абсолютное большинство этих контактов – владельцы и руководители строительных компаний. Во время выставки был презентован Торговый дом Белорусской цементной компании в Польше BKC-Polska Sp. zo.o., который совсем скоро начнет свою работу в городе Седльце, расположенном в 90 км от Варшавы.

Выставка «BUDMА» – это крупнейший строительный форум на территории Центральной и Восточной Европы, событие, которое объединяет всю строительную отрасль региона. В этом году участие в ней приняли более 800 экспонентов. Свою продукцию представили компании из Польши, Беларуси, России, Германии, Франции, Италии, Испании, Туниса, Литвы, Греции, Грузии, Чехии, Словакии, стран Балканского полуострова, Скандинавии. За четыре дня производители и дистрибьюторы строительных материалов обсудили свой опыт, новые идеи и подходы в работе, премьеры на рынке и множество других вопросов.

Особенностью BUDMА-2020 стало то, что основной форум сопровождался выставкой строительной техники и оборудования INTERMASZ, ярмаркой технологий и материалов для строительства инфраструктуры INFRATEC и выставкой KOMINKI для каминной промышленности. В целом тематика выставки, девиз которой «Устойчивое строительство – инвестиции в будущее», охватывала все этапы строительства – от проектирования, земляных работ и строительного оборудования, до конструктивных элементов, стройматериалов и систем управления зданиями.
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