В Минской области активизировался процесс реформирования структуры коммунальной собственности, в том числе путем продажи принадлежащих государству миноритарных пакетов акций на аукционах в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Это отметила 19 февраля на расширенном заседании коллегии Минскоблимущества начальник управления владельческого надзора и распоряжения акциями Елена Макась.

По ее словам, в 2019 году с учетом законодательных корректировок впервые была предоставлена возможность выставлять на биржевые торги акции, находящиеся в собственности административно-территориальных единиц, и при этом также продавать их единственному участнику. Минская область практически одна из первых выставила для продажи на аукционах в торговой системе биржи миноритарные пакеты акций открытых акционерных обществ «Техсервис-Долгое» (5,68%, областная собственность) и «Клецкая швейная фабрика» (18,08%, собственность Клецкого района).

Указанная доля государства в ОАО «Клецкая швейная фабрика» продана единственному участнику аукциона по цене 93,4 тыс. руб. Акции ОАО «Техсервис-Долгое» не нашли своего покупателя и будут выставлены на повторный аукцион в 2020 году, рассматривается вопрос о понижении начальной цены их продажи в порядке, определенном законодательством о приватизации. Кроме того, на биржевые торги дополнительно планируется выставить 16,54% акций ОАО «ПМК-4» (областная собственность), 11,84% акций ОАО «Ивенецкий завод художественной керамики» (собственность Воложинского района) и 7,02% акций ОАО «Забудова-строй» (собственность Молодечненского района).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минскоблимуществе, в целом предложения по приватизации (продаже) по Минской области на 2020 год включают пакеты акций 12 обществ и предприятия как имущественные комплексы двух унитарных предприятий. Помимо названных 4 пакетов акций, планируемых к выставлению на биржевые торги, акции трех обществ и предприятие предлагаются для продажи по конкурсу, продажа акций и предприятий 6 сельскохозяйственных организаций предусматривается в порядке и на условиях, определенных специальными указами № 253 и № 399.