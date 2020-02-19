ЭКОНОМИКА РБ

ГОДОВОЙ ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛСЯ НА 2,3%

09:33 20.02.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт Витебской области за январь 2020 г. в текущих ценах составил 749,2 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это составило 97,7% к уровню января 2019 г.