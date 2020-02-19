Розничный товарооборот в Брестской области в январе 2020 г. составил 485,4 млн. рублей, или 104,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11,3 рубля против 10,5 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,2% розничного товарооборота области, в январе 2020 г. составил 428,2 млн. рублей, или 105,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 20,5 млн. рублей, или 103,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе 2020 г. оптовый товарооборот составил 263,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,4% к уровню января 2019 г.