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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛСЯ В ЯНВАРЕ НА 4,4%
18:33 19.02.2020
Розничный товарооборот в Брестской области в январе 2020 г. составил 485,4 млн. рублей, или 104,4% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11,3 рубля против 10,5 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,2% розничного товарооборота области, в январе 2020 г. составил 428,2 млн. рублей, или 105,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 20,5 млн. рублей, или 103,2% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В январе 2020 г. оптовый товарооборот составил 263,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 96,4% к уровню января 2019 г.
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