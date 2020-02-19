Обновлена навигационная карта Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, интернет-ресурс усовершенствован в текущем месяце. На основе государственных навигационных карт, созданных ГП «Белгеодезия» в 2019 году, полностью обновлена информация о 25 населенных пунктах республики.

На интернет-ресурсе также добавлена информация о 81 поселке городского типа и сельских населенных пунктах Минского района.

Одновременно все изменения стали доступны и в мобильном приложении BelgeoMap (доступно в Google Play).

Кроме того, изменения претерпел и функционал карты интернет-ресурса. Добавлены инструменты для измерения расстояний и площадей на навигационной карте и функция поиска. Теперь найти населенный пункт, улицу или конкретный адрес стало еще проще.