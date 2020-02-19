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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА СФОРМИРОВАНО ПОЧТИ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ ДОХОДОВ ГОСБЮДЖЕТА
18:19 19.02.2020
На 1 февраля город Минск собрал 1471,6 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС пресс-центре МНС по Минску, выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 142,9%.
В структуре доходов консолидированного бюджета 76,6% (1127,1 млн. рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 23,4% (344,5 млн. рублей) – местного.
При этом значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (68,2% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Весомы объемы платежей по подоходному налогу (12,4%), налогу при упрощенной системе налогообложения (5,1%), акцизам (3,8%), налогу на доходы (3,3%).
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