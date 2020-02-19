Наиболее подверженной коррупции в Брестской области в 2019 году была сфера образования. Этот вывод подтвержден результатами проверок, которые органы прокуратуры области провели в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, основная часть преступлений здесь совершена в форме взяточничества за положительную сдачу экзаменов, иные связаны с хищениями путем злоупотребления служебными полномочиями, в том числе через фиктивное осуществление кружковой деятельности.

Так, прокуратура Столинского района установила факты внесения руководителем одного из учреждений дополнительного образования детей и молодежи заведомо ложных сведений в официальные документы о функционировании и посещаемости кружков по велосипедному и пешеходному туризму. Такие действия повлекли ущерб в размере 300 рублей и стали основанием для возбуждения в отношении должностного лица уголовного дела по ч.1 ст.210 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Прокуратуры Ивановского, Березовского и Пружанского районов в ходе проверок выявили аналогичные случаи внесения в журналы планирования и учета работы недостоверных сведений об участии детей в работе объединений по интересам. Цель – сохранить учебную нагрузку.

Нарушения вскрыты и по линии закупок товаров (работ, услуг) для учреждений образования – в ряде случаев неправильно выбирали вид процедуры госзакупки и проводили менее конкурентную, чем это предусмотрено законом. С учетом объемов закупок такие упущения влекли неэффективное расходование бюджетных средств, способствовали возникновению коррупционных рисков.

По-прежнему актуален вопрос приобретения продуктов питания по завышенным ценам. С одной стороны, такая ситуация обусловлена отсутствием у заказчика, который не проводит надлежащее маркетинговое исследование, полной и достоверной информации о рыночной стоимости предмета закупки, его характеристиках, репутации потенциальных поставщиков. С другой стороны, это связано с низкой активностью самих производителей товаров при участии в торгах.

По мнению прокуратуры, отраслевые структурные подразделения исполкомов и учреждения образования не в полной мере пересмотрели подходы к организации профилактической антикоррупционной работы и использованию превентивного потенциала комиссий по противодействию коррупции. Отдельные учреждения образования и вовсе игнорировали предупредительное значение отобрания письменных обязательств у государственных должностных лиц о соблюдении антикоррупционных ограничений. Вскрыты недостатки по линии декларирования доходов и имущества.

По всем выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура Брестской области внесла в Брестский облисполком представление, в котором среди прочего инициировала привлечение виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.