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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ПРИНЕС БЮДЖЕТУ 5 МЛН РУБЛЕЙ В 2019 ГОДУ
18:13 19.02.2020
В Витебской области налог на игорный бизнес принес бюджету 5,0 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по региону, это составляет 0,3% доли в доходах бюджета.
Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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