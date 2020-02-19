ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ БГУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ЕГИПТЕ
18:08 19.02.2020

БГУ представляет научно-технические разработки на Международной выставке «Беларусь – Египет: партнерство, обращенное в будущее», которая проходит в эти дни в Новой административной столице Египта (город Ведиан) в рамках официального визита Александра Лукашенко в эту страну.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, разработки университета выполнены в области аэрокосмических технологий, фармацевтики, ветеринарии, пищевой промышленности, приборостроения, автоматизации промышленности и экологии. В частности, в Египте продемонстрированы противоопухолевые препараты «Темодекс», «Проспиделонг», «Цисплацел». Они применяются для лечения злокачественных опухолей, представляют собой гидрогели, содержащие иммобилизованные цитостатики и имплантируются в ложе удаленной опухоли. Препараты вызывают гибель раковых клеток, предотвращают метастазирование, способствуют снижению токсической нагрузки на организм.

Экспонатом выставки является «Высокотемпературный оптический термограф ИТ-3СМ». Он предназначен для измерения температуры горячих предметов в диапазоне температур от +900 до +1300°С. Прибор можно использовать в составе производственных и экспериментальных установок во время непрерывного контроля температуры металлов при ковке, штамповке, прокате, наладке и т.д.

Также посетители выставки ознакомятся с серией ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных и непродуктивных животных. Это многофункциональные фармацевтические препараты, обладающие одновременно противовирусной, иммуномоделирующей и антибактериальной активностями. Биопрепараты не имеют зарубежных аналогов.

Инновации БГУ входят в коллективный стенд Национальной экспозиции научно-технических и инновационных разработок Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2020
валюта курс
EUR 2.3805
USD 2.2040
RUB 3.4638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3805 -0.0053
USD 2.2040 +0.001
RUB 3.4638 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3800 2.3820
USD 2.2030 2.2050
RUB 3.4610 3.4630
подробнее

Конвертация в банках
на 19.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0800
EUR/RUB 68.7000 68.9000
USD/RUB 63.6000 63.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте