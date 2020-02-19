БГУ представляет научно-технические разработки на Международной выставке «Беларусь – Египет: партнерство, обращенное в будущее», которая проходит в эти дни в Новой административной столице Египта (город Ведиан) в рамках официального визита Александра Лукашенко в эту страну.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, разработки университета выполнены в области аэрокосмических технологий, фармацевтики, ветеринарии, пищевой промышленности, приборостроения, автоматизации промышленности и экологии. В частности, в Египте продемонстрированы противоопухолевые препараты «Темодекс», «Проспиделонг», «Цисплацел». Они применяются для лечения злокачественных опухолей, представляют собой гидрогели, содержащие иммобилизованные цитостатики и имплантируются в ложе удаленной опухоли. Препараты вызывают гибель раковых клеток, предотвращают метастазирование, способствуют снижению токсической нагрузки на организм.

Экспонатом выставки является «Высокотемпературный оптический термограф ИТ-3СМ». Он предназначен для измерения температуры горячих предметов в диапазоне температур от +900 до +1300°С. Прибор можно использовать в составе производственных и экспериментальных установок во время непрерывного контроля температуры металлов при ковке, штамповке, прокате, наладке и т.д.

Также посетители выставки ознакомятся с серией ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных и непродуктивных животных. Это многофункциональные фармацевтические препараты, обладающие одновременно противовирусной, иммуномоделирующей и антибактериальной активностями. Биопрепараты не имеют зарубежных аналогов.

Инновации БГУ входят в коллективный стенд Национальной экспозиции научно-технических и инновационных разработок Беларуси.