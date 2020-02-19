В январе 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 1,7 млн. тонн грузов, или 95,3% к январю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 343,3 млн. т.км, или 99,6% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2020 г. воспользовались 15,2 млн. человек, или 95,7% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот транспорта составил 102,4 млн. пассажиро-километров, или 99,6% к уровню января 2019 г.