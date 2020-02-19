19 февраля в программный комплекс «Одно окно» добавлена новая административная процедура.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, в программный комплекс добавлена процедура 1.1.33 Принятие решения об установлении иного срока возмещения затрат на реализацию энергоэффективных мероприятий в многоквартирных жилых домах для отдельных категорий граждан.

Чтобы осуществить данную административную процедуру (АП), гражданину следует обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган с заявлением и соответствующим пакетом документов. Максимальный срок осуществления АП – 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц.

Отметим, что с помощью программного комплекса «Одно окно» можно подать заявление на осуществление 207 административных процедур.