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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ПОЯВИЛАСЬ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «ОДНО ОКНО»
17:54 19.02.2020
19 февраля в программный комплекс «Одно окно» добавлена новая административная процедура.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, в программный комплекс добавлена процедура 1.1.33 Принятие решения об установлении иного срока возмещения затрат на реализацию энергоэффективных мероприятий в многоквартирных жилых домах для отдельных категорий граждан.
Чтобы осуществить данную административную процедуру (АП), гражданину следует обратиться в местный исполнительный и распорядительный орган с заявлением и соответствующим пакетом документов. Максимальный срок осуществления АП – 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц.
Отметим, что с помощью программного комплекса «Одно окно» можно подать заявление на осуществление 207 административных процедур.
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