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ЭКОНОМИКА РБ
ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ХОЗОБЩЕСТВАХ С ДОЛЕЙ ГОСУДАРСТВА РАССМОТРЯТ НА СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ
17:42 19.02.2020
20 февраля 2020 года пройдет семинар «О некоторых вопросах управления хозяйственными обществами», организатором которого выступает Комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в программе семинара планируется осветить наиболее актуальные на сегодняшний момент вопросы, связанные с совершенствованием подходов по функционированию системы владельческого надзора в Минске, практикой внедрения корпоративного управления в хозяйственных обществах с долей государства в уставных фондах в Республики Беларусь, созывом и проведением годовых общих собраний обществами с долей Минска.
Участникам семинара предлагается обсудить темы, которые будут интересны руководителям хозяйственных обществ, руководителям органов, осуществляющих владельческий надзор, представителям государства, членам наблюдательных советов, а также специалистам, в ведении которых находятся вопросы функционирования системы владельческого надзора.
Мероприятие пройдет в администрации Партизанского района столицы.
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