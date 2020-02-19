20 февраля 2020 года пройдет семинар «О некоторых вопросах управления хозяйственными обществами», организатором которого выступает Комитет государственного имущества Минского городского исполнительного комитета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, в программе семинара планируется осветить наиболее актуальные на сегодняшний момент вопросы, связанные с совершенствованием подходов по функционированию системы владельческого надзора в Минске, практикой внедрения корпоративного управления в хозяйственных обществах с долей государства в уставных фондах в Республики Беларусь, созывом и проведением годовых общих собраний обществами с долей Минска.

Участникам семинара предлагается обсудить темы, которые будут интересны руководителям хозяйственных обществ, руководителям органов, осуществляющих владельческий надзор, представителям государства, членам наблюдательных советов, а также специалистам, в ведении которых находятся вопросы функционирования системы владельческого надзора.

Мероприятие пройдет в администрации Партизанского района столицы.