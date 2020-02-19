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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 160 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ-ДОЛГОСТРОЕВ ВЫЯВИЛ КГК В МОГИЛЕВЕ
17:16 19.02.2020

Комитет госконтроля Могилевской области изучил эффективность использования государственных средств при строительстве в Могилеве значимых государственных объектов. Об этом сообщил первый заместитель председателя ведомства Юрий Фролов.

По его словам, в этой сфере выявлен ряд серьезных недостатков: наличие более 160 объектов-долгострое в различного назначения общей стоимостью более Br170 млн., многие из которых на протяжении длительного времени находятся в крайне неудовлетворительном состоянии из-за ненадлежащего завершения отдельных этапов (очередей) строительства и их некачественного обслуживания, отсутствие в государственных органах достоверной официальной статистической информации об общем количестве объектов незавершенного строительства, необходимость совершенствования строительного законодательства и иное.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, результаты контроля рассмотрены на заседании коллегии Комитета с участием представителей местных органов власти, внесенные заинтересованным предложения об исправлении ситуации взяты на контроль.
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