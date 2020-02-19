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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛО НА 7,7%
17:00 19.02.2020

В январе 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Брестской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 197,8 млн. рублей, и увеличилось по сравнению с январем 2019 г. в сопоставимых ценах на 7,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 188,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 8,5% больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 28,9 тыс. тонн, что на 6,6% больше, чем в январе 2019 г., молока произведено – 154,5 тыс. тонн, (на 8,6% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 26,8 тыс. тонн и по сравнению с январем 2019 г. увеличилось на 8%, молока произведено 152,3 тыс. тонн (на 9,1% больше).

На 1 февраля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 864 тыс. голов или 101,2% к уровню 1 февраля 2019 г., в том числе коров – 288,5 тыс. голов (100,6%). Численность свиней составила 319 тыс. голов, что на 8,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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