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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДНОЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ОТКРОЕТСЯ НА БАЗЕ ЖИРОВИЧСКОГО АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
16:23 19.02.2020
Практика создания ресурсных центров на базе учреждений среднего специального образования будет продолжена.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в ближайшее время очередной ресурсный центр для подготовки специалистов по техническим специальностям откроется на базе Жировичского аграрно-технического колледжа. Он будет использоваться учащимися ряда других учреждений образования, а также для занятий по профориентации учеников аграрных классов.
На базе ресурсных центров также планируется переподготовка уже действующих специалистов.
В Беларуси действуют 48 ресурсных центров по 9 видам экономической деятельности. На их базе внедряются в учебный процесс современные образовательные технологии, применяются новейшие средства обучения и оборудование.
В соответствии с поручениями правительства в 2019 году открыт ресурсный центр машиностроительного профиля в учреждении образования «Оршанский государственный механико-экономический колледж», основной задачей которого является обеспечение подготовки квалифицированных кадров для активно развивающегося Оршанского региона.
На базе филиала Республиканского института профессионального образования «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» открыт учебный центр по изучению технологий «Индустрия – 4.0». Причем первый на постсоветском пространстве, который прошел сертификацию по международным стандартам, признаваемым более чем в двухстах тысячах промышленных предприятий по всему миру. Данному событию предшествовала кропотливая работа Министерства образования и РИПО совместно с представительством Европейского Союза в Беларуси, а также с компанией Festo, одним из мировых лидеров в автоматизации производственных процессов.
Ежегодно в таких центрах обучается около 25 тысяч человек, из них 20 тысяч обучающихся учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования. Осуществляется стажировка мастеров производственного обучения профильных учреждений образования (почти тысяча человек), профессиональная подготовка и переподготовка взрослого населения (около 4,5 тысяч человек).
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