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ЭКОНОМИКА РБ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПРОЙДУТ 20 ФЕВРАЛЯ В ГРОДНЕНСКОМ АГЕНТСТВЕ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ
15:43 19.02.2020
Бесплатные консультации для граждан пройдут 20 февраля 2020 года в Гродненском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, акция приурочена профессиональному празднику – Дню работников землеустроительной и картографо-геодезической службы, отмечаемому 21 февраля.
Любой желающий сможет обратиться с вопросами в области государственной регистрации недвижимого имущества, в том числе, по вопросам, связанным с архитектурной и строительной деятельностью, приемкой объектов в эксплуатацию, охраной и использованием земель, установлением границ земельных участков.
В бесплатном консультировании примут участие представители управлений землеустройства, а также подразделений архитектуры местных исполнительных комитетов.
Консультации пройдут с 9 до 15 часов в Гродно (ул. Захарова, 27), а также во всех районных структурных подразделениях агентства по Гродненской области.
Адреса подразделений Гродненского агентства опубликованы на сайте Госкомимущества.
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