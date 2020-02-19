Бесплатные консультации для граждан пройдут 20 февраля 2020 года в Гродненском агентстве по госрегистрации и земельному кадастру.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, акция приурочена профессиональному празднику – Дню работников землеустроительной и картографо-геодезической службы, отмечаемому 21 февраля.

Любой желающий сможет обратиться с вопросами в области государственной регистрации недвижимого имущества, в том числе, по вопросам, связанным с архитектурной и строительной деятельностью, приемкой объектов в эксплуатацию, охраной и использованием земель, установлением границ земельных участков.

В бесплатном консультировании примут участие представители управлений землеустройства, а также подразделений архитектуры местных исполнительных комитетов.

Консультации пройдут с 9 до 15 часов в Гродно (ул. Захарова, 27), а также во всех районных структурных подразделениях агентства по Гродненской области.

Адреса подразделений Гродненского агентства опубликованы на сайте Госкомимущества.