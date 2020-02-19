ЭКОНОМИКА РБ

С МАРТА СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В БГУ ПОВЫСИТСЯ В СРЕДНЕМ НА 12%

15:09 19.02.2020 В Белорусском государственном университете утверждена новая стоимость обучения на первой ступени высшего образования с 1 марта 2020 года. Соответствующий приказ подписан ректором университета Андреем Королем 17 февраля. В частности, стоимость повысится в среднем на 12% по университету. С информацией о стоимости обучения на первой ступени высшего образования в 2019/2020 учебном году в очной и заочной форме можно ознакомиться здесь.