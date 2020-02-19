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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПРОВЕРИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА И ГОССОБСТВЕННОСТИ
15:02 19.02.2020
Коллегия Комитета государственного контроля Брестской области рассмотрела итоги работы в 2019 году и определила задачи на 2020 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в целях упреждающего контроля и профилактики правонарушений проведено 126 мониторингов (выдано 435 рекомендаций, из которых более 60% уже реализовано) и 15 аудитов эффективности. Местным органам власти и управления направлено 417 писем, содержащих предложения по устранению нарушений и недостатков, повышению эффективности работы отраслей экономики и субъектов хозяйствования.
За 2019 год по результатам контрольно-аналитических мероприятий в бюджет поступило 9,1 млн. рублей, возмещено государственным (с долей государства) организациям 13,8 млн. рублей, увеличена доля государства в уставных фондах хозяйственных обществ на 11,5 млн. рублей.
Проведено 48 прямых телефонных линий, рассмотрено 802 письменных обращения.
В зоне пристального внимания областного комитета в текущем году будут вопросы использования средств бюджета и государственной собственности; полной и своевременной выплаты заработной платы; занятости и трудоустройства граждан, в том числе на вновь создаваемые рабочие места, включая высокопроизводительные; соблюдения законодательства в сфере госзакупок и исключения необоснованного посредничества; снижения себестоимости выпускаемой продукции и др.
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