В Национальном аэропорту «Минск» выплачивается более 60% чеков Tax Free.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в том числе выплата наличными составляет 20%.

Одним из условий возврата денежных средств иностранным гражданам является получение в течение 3 месяцев со дня покупки отметки таможенных органов на чеке Tax Free при вывозе товаров.

Система возврата НДС состоит из нескольких этапов: иностранный гражданин совершает покупку на суму более 80 белорусских рублей в течение одного дня в одном магазине; покупатель оформляет чек на возврат НДС, имея при себе паспорт и кассовый чек; выезжая за границу, при прохождении таможенного контроля, покупатель предъявляет чек на возврат НДС и в пункте возврата наличных денежных средств за покупки по системе TAX FREE получает деньги.

Возврат сумм налога на добавленную стоимость производится наличными денежными средствами в Национальном аэропорту «Минск», где после прохождения таможенного контроля, в зоне вылета, иностранные граждане могут обратиться к специалисту РУП «Белтаможсервис» либо к работнику магазина беспошлинной торговли «МаркетЛига».

До сдачи вывозимого товара в багаж пассажиру необходимо прибыть к стойке таможенного контроля возле места сдачи негабаритного багажа, расположенной в зале вылета аэровокзального комплекса (3-й этаж), и пригласить по телефону на стойке должностных лиц таможни. Если же товары вывозятся в ручной клади, при прохождении таможенного контроля необходимо проследовать в красный коридор. Сотрудники таможни сверят вывозимый товар с представленными документами и внесут необходимые отметки в чеки, а также разъяснят, куда нужно обратиться для получения возврата средств в рамках системы Tax Free. Товар должен предъявляться в упакованном виде.

Для оформления чека на возврат НДС по данной системе Минская региональная таможня рекомендует зарезервировать 15-20 минут.

Возврат сумм налога на добавленную стоимость производится также через отделения ОАО «АСБ «Беларусбанк», расположенные в пунктах пропуска на границе с Польшей (Берестовица, Брузги, Козловичи, Домачево, Песчатка, Варшавский мост), Литвой (Привалка, Бенякони, Каменный Лог, Котловка), Латвией (Григоровщина, Урбаны), Украиной (Новая Гута, Новая Рудня, Верхний Теребежев, Мокраны).

Деньги также возвращаются на банковскую карту. Для этого необходимо отправить чек на возврат НДС с указанными сведениями о банковской карте по почте (в специальном бесплатном конверте), либо опустить его в ящик Tax Free в пункте таможенного оформления. Отправить конверт можно в течение 6 месяцев после вывоза товаров.

Система TAX FREE представляет собой возврат покупателю налога на добавленную стоимость по приобретенным в розничной торговле товарам, вывозимым для личного пользования за рубеж. Воспользоваться данной услугой могут только иностранные граждане, приезжающие в Беларусь, т.е. не имеющие постоянного места жительства в государстве - члене ЕАЭС. Напомним, что членами ЕАЭС, помимо Беларуси, являются Россия, Казахстан, Кыргизстан и Армения.

Данная услуга работает в нашей стране уже почти 7 лет. Более 800 магазинов предоставляют возможность приобретения иностранными гражданами товаров по системе TAX FREE.

Услуга предусматривает возврат 15% от суммы покупки без НДС, распространяется на все товары, которые облагаются НДС по ставке 20%, доступна при покупке на сумму более 80 белорусских рублей в течение одного дня в одном магазине – участнике программы Tax Free. Оператором данной системы в нашей стране является РУП «Белтаможсервис».