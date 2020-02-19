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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС В ЯНВАРЕ НА 8,8%
14:38 19.02.2020
В Минской области розничный товарооборот в январе 2020 г. составил 589 млн. рублей, или 108,8% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,9% розничного товарооборота области, в январе 2020 г. составил 546,9 млн. рублей, или 110,5% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 года.
Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 24,2 млн. рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.
В январе 2020 г. оптовый товарооборот составил 825,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января 2019 г.
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