В Минской области розничный товарооборот в январе 2020 г. составил 589 млн. рублей, или 108,8% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,9% розничного товарооборота области, в январе 2020 г. составил 546,9 млн. рублей, или 110,5% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 года.

Товарооборот общественного питания в январе 2020 г. составил 24,2 млн. рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 г.

В январе 2020 г. оптовый товарооборот составил 825,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 98,2% к уровню января 2019 г.