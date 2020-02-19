На выставке «Беларусь – Египет: партнерство, обращенное в будущее» в Каире Национальная академия наук Беларуси представит свыше 40 инновационных разработок и технологий, перспективных для египетского рынка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, НПЦ НАН Беларуси по материаловедению продемонстрирует типовую модульную станцию комплексной очистки воды СКОВ "Геопрофиль". Она предназначена для очистки воды из подземных источников от растворенных в ней примесей (железа, марганца, мутности, цветности, сероводорода, солей аммония и др.). Станция может быть встроена в новые или существующие объекты водоснабжения населенных пунктов. Все оборудование выполнено из нержавеющей стали. Предусмотрена полная автоматизация с передачей данных через интернет. Ученые НПЦ НАН Беларуси по материаловедению представят и опытный образец суперконденсатора на основе графенсодержащего материала. Аналогов данной разработки в мире нет.

Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов НАН Беларуси продемонстрирует целый ряд беспилотных летательных аппаратов (БЛА) типа «Буревестник», «Бусел М40» и «Бусел М50», макет беспилотного летательного аппарата «Ястреб», а также беспилотный летательный аппарат на базе дирижабля. БЛА предназначены для видеомониторинга местности и объектов, сопровождения подвижных объектов с борта беспилотного летательного аппарата с возможностью определения их координат и передачи по радиоканалу полученной видеоинформации на наземный пункт управления и другим удаленным потребителям.

Ученые Института генетики и цитологии НАН Беларуси представят на выставке в Каире биотехнологии для животноводства, рыбоводства, растениеводства, продовольствия (качественные продукты и корма). Данные инновационные технологии позволяют проводить генетическую экспертизу крупного рогатого скота, свиней, устанавливать видовую принадлежность рыб семейства осетровых, лососевых, растительноядных и продукции из них методом ДНК-анализа, проводить маркер-сопутствующую селекцию сельскохозяйственных растений по генам устойчивости и качества, определять наличие генетически модифицированных источников (ГМИ) в сельскохозяйственном сырье, пищевых продуктах, кормах и семенном материале. Представят ученые также современные генетические технологии в медицине и спортивную генетику.

Ученых Беларуси и Египта связывают плодотворные научные связи. Между Национальной академией наук Беларуси и Академией научных исследований и технологий Египта подписано соглашение о сотрудничестве, по которому реализуются пять совместных научно-исследовательских проектов в сферах растениеводства, наноматериалов, молекулярной генетики, металловедения. Данные проекты также будут представлены на выставке в Каире.