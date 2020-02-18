Белорусская железная дорога (БЖД) утвердила меры по обеспечению безопасности движения в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в 2020 году предусмотрено проведение мероприятий по организации планово-предупредительной системы обеспечения безопасности движения поездов по различным направлениям, начиная с анализа и прогнозирования факторов, влияющих на безопасность движения, и заканчивая мероприятиями по обеспечению безопасности движения в отдельных хозяйствах дороги.

В том числе будет регулярно проводиться обследование железнодорожного транспорта общего пользования и его коммуникаций на соответствие требованиям эксплуатации и безопасности движения. Предусмотрено проведение «Дней безопасности», систематическая проверка состояния пути, осмотр пешеходных мостов, комиссионное обследование переездов и пешеходных переходов, устройств сигнализации и связи и др.

Особое внимание будет уделено мероприятиям по совершенствованию профессионального мастерства.

На текущий год запланировано проведение технической учебы и семинаров, рабочих совещаний, школ передового опыта по безаварийной работе и образцовому содержанию хозяйства. Ряд мероприятий по улучшению работы и содержанию восстановительных и пожарных аварийно-спасательных поездов, включая организацию дорожных полигонных учений, а также по развитию комплексной диагностики в ряде хозяйств дороги.

К примеру, в отделениях Белорусской железной дороги планируется проведение совещаний-семинаров по обмену опытом работы лучших мастеров и бригадиров пути по вопросам организации текущего содержания пути.

Одновременно Белорусская железная дорога в очередной раз призывает граждан быть внимательнее на объектах железнодорожного транспорта. Основной причиной происходящих на железнодорожных путях несчастных случаев является несоблюдение мер безопасности.

В течение прошлого года произошло 14 случаев столкновения железнодорожных и механических транспортных средств на железнодорожных переездах, в которых 2 человека погибло и трое травмировано. Все случаи произошли не по вине железнодорожников, а явились результатом прямого нарушения потерпевшими Правил дорожного движения.

В результате регулярно проводимых на Белорусской железной дороге мероприятий по профилактике непроизводственного травматизма в 2019 году произошло на 6 случаев меньше, чем в 2018 году. Тем не менее в прошедшем году на дороге зафиксировано 109 случаев непроизводственного травматизма, из которых 75 – со смертельным исходом. В том числе пострадало 10 несовершеннолетних, 5 из которых погибли.

Основной причиной несчастных случаев по-прежнему является игнорирование гражданами мер безопасности при нахождении на железнодорожных путях.

Особую тревогу вызывают случаи травмирования током контактной сети. В 2019 году от поражения электрическим током пострадало 3 человека.

Основными причинами несчастных случаев являются: несоблюдение гражданами мер личной безопасности, переход железнодорожных путей в неустановленном месте, нахождение в наушниках при переходе железнодорожных путей, нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

В целях профилактики травмирования несовершеннолетних и недопущения транспортных правонарушений на объектах железнодорожного транспорта в 2019 году проводилась акция «Стоп – неверный шаг!», ежеквартально организовывались мероприятия «Дети и безопасность», работники Белорусской железной дороги приняли участие в проведении Международного дня безопасности на железнодорожных переездах и других мероприятиях.

Большое внимание уделялось информационно-профилактической работе в СМИ. В целях предупреждения случаев непроизводственного травматизма среди подростков был изготовлен анимационный ролик «Безопасная дорога. Без наушников и телефонов».

Белорусская железная дорога напоминает о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности: не переходите и не переезжайте на автомобиле железнодорожный переезд при закрытом шлагбауме и запрещающем сигнале светофора; не ходите по железнодорожным путям; переходите пути только в установленных местах, пользуясь пешеходными переходами, тоннелями, переездами или настилами; перед переходом пути убедитесь в отсутствии движущегося поезда; не переходите пути сразу после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления; не оставляйте детей без присмотра вблизи объектов железнодорожного транспорта, разъясняйте им правила безопасности; не подлезайте под вагоны.