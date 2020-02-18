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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЯНВАРЕ НА 9,3%
13:08 19.02.2020
В январе 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 2,2 млн. тонн грузов, или 90,7% от объема грузов, перевезенных в январе 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 378,9 млн. тонно-километров (99,5% к январю 2019 г.).
Услугами пассажирского транспорта в январе 2020 г. воспользовались 9,9 млн. человек, что по сравнению январем 2019 г. составляет 94,9%.
Пассажирооборот транспорта составил 128,1 млн. пассажиро-километров, или 98,3% к уровню января 2019 года.
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