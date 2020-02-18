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ЭКОНОМИКА РБ
ОБОЛЬСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ВПЕРВЫЕ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОЛУЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ
12:56 19.02.2020
ОАО «Обольский керамический завод» впервые за десятилетие получил чистую прибыль.
Как пишет газета «Витебские вести», выпуск продукции в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 8,4%. Особый акцент был сделан на изделиях, которые пользуются повышенным спросом. К примеру, резко возрос объем производства полнотелого кирпича.
На 7,7% больше предложено потребителям популярной продукции цеха художественной керамики, на 7,5% прибавился объем теннисита — декоративного материала, который применяется для покрытия парковых дорожек.
Ритмичная и высокопроизводительная работа – закономерный итог реконструкции и модернизации производства, которые прошли накануне. Закрыт морально устаревший цех №1, современной робототехникой оснащен цех №2. Все это, а также перевод печей на газ позволило сберечь на 1,5% электроэнергии больше, чем удалось сэкономить в 2018 году.
По-прежнему острейшая проблема, которую приходится решать, – сбыт готовой продукции. Прежде значительная ее часть отгружалась в Российскую Федерацию. С падением внутреннего спроса, а также вводом в эксплуатацию новых российских кирпичных заводов на складе ОКЗ начали накапливаться нереализованные изделия. В прошлом году запасы готовой продукции возросли на 172%. И хотя на этот показатель существенно влияет сезонность строительных работ, ситуация, тем не менее, вызывает тревогу. Сегодня маркетинговая служба предприятия активно ищет новые рынки сбыта, что позволит реализовать складские остатки и улучшить экономическое положение завода.
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