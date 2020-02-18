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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 5,7%
12:03 19.02.2020
Реальные располагаемые денежные доходы населения Брестской области (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2019 году составили 105,7% к уровню 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности – 9,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 27%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,4%.
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