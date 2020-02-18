Профсоюзные «горячие линии» по вопросам применения новой системы расчета с бюджетниками начали работу 23 января во всех регионах страны.

Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, за юридической помощью в профсоюзы Гомельщины уже обратились более 100 человек.

По словам заведующего отделом социального партнерства и трудовых отношений Гомельского областного объединения профсоюзов Максима Серебкова, большинство звонивших – работники учреждений образования. Как правило, граждане обращаются анонимно. Их вопросы касаются расчета заработной платы, премии, доплат за совмещение и стаж, тарификации, правильности установления тарифного разряда, применения отраслевых постановлений об оплате труда. Часто за разъяснениями обращаются и сотрудники бухгалтерий.

Напомним, изменения, которые должны упростить систему оплаты труда бюджетников, вступили в силу с 1 января. Сейчас же в интернет-пространстве отмечается волна критики новых механизмов. Чтобы провести сравнительный анализ расчетных листков и дать пояснения по начисленной заработной плате работникам, в учреждения образования выезжают председатели районных комитетов отраслевых профсоюзов совместно с бухгалтерскими службами. Как показывает практика, часто люди сравнивают расчетники за декабрь и январь, не принимая во внимание, что в декабрьском могут быть отражены нерегулярные выплаты, такие как, к примеру, материальная помощь.

В то же время в Минтруда сообщают, что большинство фактов о снижении заработной платы в январе при проверке не подтверждаются.