|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 100 ЖИТЕЛЕЙ ГОМЕЛЬЩИНЫ ОБРАТИЛИСЬ В ПРОФСОЮЗЫ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕМ НОВОГО АЛГОРИТМА ОПЛАТЫ ТРУДА
11:48 19.02.2020
Профсоюзные «горячие линии» по вопросам применения новой системы расчета с бюджетниками начали работу 23 января во всех регионах страны.
Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, за юридической помощью в профсоюзы Гомельщины уже обратились более 100 человек.
По словам заведующего отделом социального партнерства и трудовых отношений Гомельского областного объединения профсоюзов Максима Серебкова, большинство звонивших – работники учреждений образования. Как правило, граждане обращаются анонимно. Их вопросы касаются расчета заработной платы, премии, доплат за совмещение и стаж, тарификации, правильности установления тарифного разряда, применения отраслевых постановлений об оплате труда. Часто за разъяснениями обращаются и сотрудники бухгалтерий.
Напомним, изменения, которые должны упростить систему оплаты труда бюджетников, вступили в силу с 1 января. Сейчас же в интернет-пространстве отмечается волна критики новых механизмов. Чтобы провести сравнительный анализ расчетных листков и дать пояснения по начисленной заработной плате работникам, в учреждения образования выезжают председатели районных комитетов отраслевых профсоюзов совместно с бухгалтерскими службами. Как показывает практика, часто люди сравнивают расчетники за декабрь и январь, не принимая во внимание, что в декабрьском могут быть отражены нерегулярные выплаты, такие как, к примеру, материальная помощь.
В то же время в Минтруда сообщают, что большинство фактов о снижении заработной платы в январе при проверке не подтверждаются.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2020
Курсы в банках
на 19.02.2020
Конвертация в банках
на 19.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте