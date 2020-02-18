ЭКОНОМИКА РБ

ГЕНДИРЕКТОР «БЕЛВЕСТА» ЮРИЙ СУМАНЕЕВ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ ОТРАСЛИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ»

11:33 19.02.2020 Гендиректор «Белвеста» Юрий Суманеев возглавил Совет директоров кожевенно-обувной отрасли концерна «Беллегпром». Решение об избрании нового руководителя совещательного органа принято на заседании Совета директоров организаций кожевенно-обувной отрасли концерна «Беллегпром» 17 февраля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ходе заседания участники проанализировали итоги 2019 года, обсудили проблемные вопросы текущей деятельности. Совет директоров принял решение обратиться в органы госуправления с просьбой рассмотреть возможность ослабления финансовой нагрузки на предприятия отрасли – уменьшения налога на землю и налога на недвижимость, а также проработать механизм стимулирования деятельности кожевенно-обувных предприятий концерна посредством оплаты НДС по факту получения выручки за отгруженный товар.