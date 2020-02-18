|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГЕНДИРЕКТОР «БЕЛВЕСТА» ЮРИЙ СУМАНЕЕВ ВОЗГЛАВИЛ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ ОТРАСЛИ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ»
11:33 19.02.2020
Гендиректор «Белвеста» Юрий Суманеев возглавил Совет директоров кожевенно-обувной отрасли концерна «Беллегпром». Решение об избрании нового руководителя совещательного органа принято на заседании Совета директоров организаций кожевенно-обувной отрасли концерна «Беллегпром» 17 февраля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в ходе заседания участники проанализировали итоги 2019 года, обсудили проблемные вопросы текущей деятельности.
Совет директоров принял решение обратиться в органы госуправления с просьбой рассмотреть возможность ослабления финансовой нагрузки на предприятия отрасли – уменьшения налога на землю и налога на недвижимость, а также проработать механизм стимулирования деятельности кожевенно-обувных предприятий концерна посредством оплаты НДС по факту получения выручки за отгруженный товар.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2020
Курсы в банках
на 19.02.2020
Конвертация в банках
на 19.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте