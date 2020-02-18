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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 6%
11:20 19.02.2020
В январе 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Минской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 278,5 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем 2019 г. в сопоставимых ценах на 6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 274 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 6,2% больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 44,9 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем в январе 2019 г., молока произведено 158 тыс. тонн (на 7,4% больше).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 43,8 тыс. тонн и по сравнению с январем 2019 г. увеличилось на 6,4%, молока произведено 156,2 тыс. тонн (на 7,6 % больше).
На 1 февраля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 956,9 тыс. голов, или 100,5% к уровню 1 февраля 2019 г., в том числе коров – 335,8 тыс. голов (101,6%). Численность свиней составила 661,7 тыс. голов, что на 2,9% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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