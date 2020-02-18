За 2016–2019 годы в ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» темп роста производства по отношению к 2015 году составил 240,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в 2019 году ОАО «БЕЛАЗ» завершил масштабный инвестиционный проект «Создание мощностей и увеличение объемов производства и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью 90-450 тонн». За время его реализации освоено 279 миллионов долларов, построен новый блок производственных цехов площадью 25,3 тыс. кв. метров, приобретено 562 единицы высокопроизводительного технологического оборудования. Создано 175 новых рабочих мест, из них 98 высокопроизводительных.

В рамках проекта запущен новейший по уровню применяемых технологий и роботизации комплекс подготовки и окраски деталей и узлов карьерной техники «БЕЛАЗ» большой и особо большой грузоподъемности. Он оснащен современным технологичным оборудованием, позволяющим обеспечить высокое качество подготовки поверхности, грунтования и нанесения финишного покрытия. В возведение окрасочного комплекса БЕЛАЗом в целом было инвестировано более 15 млн долларов.

На Крановом заводе в Слуцке, входящем в состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», открыли уникальное для Беларуси производство кранов мостового типа грузоподъемностью до 240 тонн.

В целом на модернизацию предприятия, выпускающего подъемно-транспортное оборудование, и строительство нового производства было направлено порядка 15 миллионов евро инвестиционных средств, а объем производственных площадей в ОАО «Крановый завод» увеличился до 30,38 тыс. кв. м.

Могилевский вагоностроительный завод в 2019 году запустил новый инвестиционный проект по организации производства железнодорожного подвижного грузового состава. С начала реализации проекта объем инвестиций в основной капитал составил 4 966 тыс. рублей. Источник финансирования –собственные средства предприятия.

Реализация проекта позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и выйти на производство 4000 вагонов в год с 2023 года.

«Кузлитмаш» продолжает реализацию инвестиционного проекта по организации производства базовых узлов электрических машин. Период реализации проекта 2018-2020 гг. Общая стоимость составит 4680 тыс. рублей.

Данный инвестиционный проект предполагает производство и реализацию узлов электрических машин, которые являются базовыми для тяговых электродвигателей «БЕЛАЗ» и для газотурбинных генераторов. С начала реализации проекта освоено инвестиций в основной капитал 2 679,2 тыс. рублей, в том числе за 2019 год – 2662,4 тыс. рублей.

В филиале ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – СПК «Первомайский» введена в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма (МТФ) на 774 головы крупного рогатого скота. Современные технологии, используемые на ферме, обеспечат высокую продуктивность, качество молока, сохранность поголовья. Объем инвестиций, направленных на строительство этого сельскохозяйственного объекта, составил 7,9 млн рублей.

«В 2020 году БЕЛАЗ и предприятия холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» продолжат работу по максимальному использованию всех имеющихся ресурсов и выстраиванию системы непрерывных улучшений главных направлений своей деятельности», - отметили на предприятии.