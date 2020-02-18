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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПАЛО В ЯНВАРЕ ПОЧТИ НА 20%
10:25 19.02.2020

В январе 2020 г. объем промышленного производства в Минской области в текущих ценах составил 1563,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 80,1% к уровню января 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе промпроизводство в горнодобывающей промышленности составило 31%, в обрабатывающей промышленности – 80%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 83%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 105,6%.

В 5 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в январе 2020 г. превысил уровень января 2019 г.

Наибольший прирост наблюдался в сфере производства транспортных средств и оборудования (на 61,1%), продуктов питания, напитков и табачных изделий (на 14%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей информации (на 6%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 2,3%).
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