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ЭКОНОМИКА РБ


В СФЕРЕ АВТОПЕРЕВОЗОК В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНЫ КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ
10:10 19.02.2020

Прокуратура Брестской области проанализировала соблюдение антикоррупционного законодательства в сфере организации пригородных, внутри- и межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, несмотря на внесенные более двух лет назад изменения в нормативные акты все необходимые меры по надлежащему исполнению закона в этой части не приняты.

По-прежнему допускаются автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении под видом нерегулярного. Такие перевозки, например, выполнялись по маршруту Брест – Гродно – Брест, для чего использовался один из интернет-ресурсов, который безосновательно позиционировал себя как сайт по организации нерегулярных перевозок пассажиров.

Не исключены случаи предоставления оператором – КТУП «Брестгортранс» – права на выполнение названных перевозок без проведения конкурсов. А в некоторых ситуациях из-за несвоевременного принятия КТУП мер по исполнению законодательства отдельные перевозчики работали без соответствующих договоров, т.е. фактически занимались незаконной предпринимательской деятельностью.

Вскрыты также факты, когда из-за несвоевременной публикации оператором извещения о конкурсе на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении потенциальные транспортные компании нарушали сроки для подготовки и предоставления своих предложений.

По мнению прокуроров, коррупционные риски заложены и в практике КТУП «Брестгортранс» получать от транспортных компаний деньги за свои услуги по организации автомобильных перевозок.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура Брестской области внесла в Брестский облисполком представление с конкретными предложениями по их устранению.
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