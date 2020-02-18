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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС СОСТОИТСЯ 21 ФЕВРАЛЯ
09:43 19.02.2020
21 февраля на базе коммунального унитарного предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи» (Минский р-н, пос. Ждановичи) пройдет заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, на заседании будут подведены итоги реализации в 2019 году мероприятий госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и до 2020 года, а также определены задачи на 2020 год.
Кроме того, планируется рассмотреть мероприятия для включения в проект Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы.
На заседании также пойдет речь о выполнении программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС в 2019 году и задачах на 2020 год.
Коллегия обсудит отмену контрольно-пропускного режима на отдельных участках территории Брагинского района Гомельской области, Климовичского района Могилевской области.
Планируется также обсуждение вопросов о выполнении производственных заданий и бизнес-планов развития РСУП «Полесье», РСУП «Радон», обеспечении постатейного освоения средств и выполнении установленных показателей по внебюджетной деятельности Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником в 2019 году и др.
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