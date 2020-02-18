ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС СОСТОИТСЯ 21 ФЕВРАЛЯ
09:43 19.02.2020

21 февраля на базе коммунального унитарного предприятия «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи» (Минский р-н, пос. Ждановичи) пройдет заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, на заседании будут подведены итоги реализации в 2019 году мероприятий госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и до 2020 года, а также определены задачи на 2020 год.

Кроме того, планируется рассмотреть мероприятия для включения в проект Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы.

На заседании также пойдет речь о выполнении программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС в 2019 году и задачах на 2020 год.

Коллегия обсудит отмену контрольно-пропускного режима на отдельных участках территории Брагинского района Гомельской области, Климовичского района Могилевской области.

Планируется также обсуждение вопросов о выполнении производственных заданий и бизнес-планов развития РСУП «Полесье», РСУП «Радон», обеспечении постатейного освоения средств и выполнении установленных показателей по внебюджетной деятельности Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником в 2019 году и др.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2020
валюта курс
EUR 2.3858
USD 2.2030
RUB 3.4542
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3858 +0.008
USD 2.2030 +0.0086
RUB 3.4542 -0.0128
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3830 2.3870
USD 2.2000 2.2020
RUB 3.4500 3.4570
подробнее

Конвертация в банках
на 18.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0810 1.0850
EUR/RUB 69.0000 69.3000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте