ОАО «МАЗ» до конца февраля и в марте будет работать по полному графику. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности.

«В связи с необходимостью увеличения в феврале и марте 2020 года выпуска автомобильной и пассажирской техники 18 февраля руководством Министерства промышленности и ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» принято решение об отмене целосменных простоев для отдельных работников предприятия 21 февраля, 9 и 20 марта», - говорится в сообщении.

Генеральным директором ОАО «МАЗ» внесены в план производства соответствующие изменения. Это связано в первую очередь с поступлением дополнительного заказа на производство пассажирской техники.